Правительство отменило квотирование экспорта зерна

Правительство отменило квотирование на экспортную реализацию пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании правительства.

«Квотирование отменили, как правительство и обещало», - сказал журналистам вице-премьер Украины Виктор СЛАУТА.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Министерство экономики внесло в Кабинет министров проект постановления об отмене квотирования и лицензирования экспорта продовольственного зерна.

Комментируя этот проект, министр экономики Анатолий КИНАХ отметил: “Оно (отмена решения) не создаст рисков дефицита зерна на внутреннем рынке, поскольку на 1 апреля остаток продовольственного зерна составлял порядка 4,5 млн. тонн”.

Министр также отметил, что уже нужно освобождать элеваторы для зерна нового урожая.

Справка УНИАН. В сентябре 2006 года Кабинет Министров Украины ввел лицензирование экспорта зерна, а в октябре правительство приняло постановление о квотировании экспорта зерна.

8 декабря 2006 года Кабмин утвердил квоту в размере 1,106 млн. тонн на экспорт зерна в 2006/2007 маркетинговом году (июль 2006 - июнь 2007).

Правительство Украины постановлением №185 от 13 февраля 2007 г. увеличило квоты на экспорт ячменя – на 606 тыс. тонн, кукуруза – на 30 тыс. тонн и пшеницы – на 228 тыс. тонн.

В конце февраля Кабмин отменил квоты на экспорт фуражного зерна.