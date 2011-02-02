Убийцу одесского "авторитета" поймали в Приднестровье, но не отдают

Сотрудниками милиции самопровозглашенного Приднестровья задержан 30-летний гражданин, мотивированно подозреваемый в причастности к расстрелу в Одессе полгода тому местного жителя Сергея Струка, именуемого в определенных кругах «правой рукой криминального короля» Одессы Георгия Стоянова..

Как сообщили сегодня УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Одесской области, «сообщения некоторых СМИ о том, что задержанный уже депортирован из Тирасполя в Украину, не соответствуют действительности. Сотрудники следственных органов пока проверяют его причастность к совершению дерзких преступлений на территории соседней страны». Не ведут также представители правоохранительных органов переговоры о депортации подозреваемого в убийстве на территорию Украины.

Напомним, резонансное убийство одессита С.Струка (кличка «Волохатый») произошло 24 сентября минувшего года во дворе дома на 6-й станции Большого Фонтана. Выпустив в жертву восемь пуль из пистолета системы Макарова, киллер сумел скрыться с места преступления.

61-летний Г.Стоянов (криминальное прозвище – Стоян) в ноябре минувшего года умер в камере Одесского СИЗО, согласно медицинскому заключению - от рака.