Янукович согласен, что "Укрспирт" не подлежит приватизации

22:10, 02 февраля 2011
Общество
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Президент подписал закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон "О внесении изменения в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", принятый Верховной Радой 11 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, целью принятия этого закона было предотвращение отчуждения Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" из государственной собственности путем включения его в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

 

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