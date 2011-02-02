В ВМС Украины прошла общая штабная мобилизационная тренировка

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины прошла общая штабная мобилизационная тренировка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Командования украинских ВМС, целью планового мероприятия, которое проходило под руководством командующего ВМС Украины адмирала Виктора МАКСИМОВА, стала проверка и совершенствование практических навыков офицеров в выполнении своих функциональных обязанностей при выполнении задач по назначению и повышение слаженности работы структурных подразделений флота во время мобилизационного развертывания.

В частности, было проверено знание личным составом руководящих документов по боевой и мобилизационной готовности и практически отработаны действия офицеров развернутых групп контроля.

Особенностью тренировки стало то, что она впервые проходила по трем ступеням: в Командовании ВМС, в Центре морских операций и Центре войск береговой обороны, в подчиненных подразделах флота. Руководитель тренировки - командующий украинского флота сегодня лично осуществил проверку некоторых подразделов Центра войск береговой обороны ВМС Украины.

К мероприятиям также привлекались представители Севастопольской горгосадминистрации, военного комиссариата Крыма, Севастопольского объединенного городского военного комиссариата, Симферопольских районного военного комиссариата и объединенного городского военного комиссариата.

По оценке начальника управления оборонного планирования - заместителя начальника штаба Командования ВМС Украины капитана 1-го ранга Виктора РЯБОКОНЯ, в целом во время общей штабной мобилизационной тренировки достигнуты позитивные результаты. Офицеры приобрели теоретический и практический опыт выполнения задач в особый период, повысили уровень взаимодействия органов военного управления с другими министерствами и ведомствами, овладели документальной базой.

Вместе с тем, тренировка дала возможность выявить пакет вопросов, которые требуют изучения и доработки, в частности, относительно дальнейшего уточнения штатов военного времени, обеспечения подразделений флота вооружением, военной техникой и материальными средствами в особый период.