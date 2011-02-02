В Севастополе 14 женщин стали матерьми в возрасте 15-16 лет

В Севастополе в 2010 году молодыми мамами стали 14 девушек в возрасте 15–16 лет. В зарегистрированном браке в городе за этот период родилось 79,1% всех новорожденных.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении статистики в городе Севастополе. Также по материалам управления, за 2010 год родилось 4184 ребенка (на 73 ребенка меньше, чем год назад). При этом 41 роды были с двойняшками, и двое - с тройней. Количество родившихся мальчиков превышало количество девочек – 2168 против 2016, то есть на 100 девочек рождалось 108 мальчиков. Первенцами в семье были 55,0% всех родившихся детей, 35,3% – вторыми по счету, 7,7% – третьими. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 25 лет. Основной процент (35,0%) женщин рожает в возрасте 25–29 лет.