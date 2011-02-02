Ровно отметило годовщину освобождения от фашистов

Сегодня в Ровно прошли торжественные мероприятия по случаю 67-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, были возложены цветы к могилам погибших воинов на военном мемориале Дубенского кладбища, где также маршем прошли воины местного гарнизона. С молодежью в учебных заведениях встретились ветераны Второй мировой войны.

Сейчас в Ровно осталось всего восемь бывших освободителей города, из них только один смог прийти на торжества - командир минометного взвода Андрей МОЙСЕЕНКО.

Ровно было освобождено от фашистов в результате Ровенско-Луцкой военной операции, которая длилась с 2 по 11 февраля 1944 года.