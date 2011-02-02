В центре Киева стреляли: один человек ранен

Работники Шевченковского районного управления киевской милиции проводят проверку по факту инцидента с применением оружия, который произошел сегодня утром в одном из помещений по адресу Ярославов Вал, 3.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, сегодня утром работники исполнительной службы совместно с представителями одной из киевских фирм пытались пройти в указанное помещение, имея на руках решение суда о выселении представителей другой фирмы. Однако, охранник, который на то время находился на дежурстве в помещении, не разрешил этого сделать и применил травматическое оружие, произведя, по предварительным данным, четыре выстрела в воздух.

В результате этого, как сейчас известно, в результате рикошета пули один человек получил ранение.