Российские «Рюриковичи» хотят отсудить себе Киево-Печерскую лавру

В суд за право владеть Киево-Печерской лаврой и Золотыми воротами собираются идти те, чьи предки когда-то были владельцами этих сооружений. Потомки княжеского рода, как они сами себя называют, хотят вернуть в собственность семьи государственные святыни украинцев.

Как сообщает ТСН, о своем праве собственности на государственные крепости Украины заявили граждане Российской Федерации, члены фонда "Княжеский". Они называют себя потомками княжеского рода.

Два десятка Рюриковичей, кстати, претендуют не только на Печерскую Лавру и Золотые Ворота. В перечень попал и Кремль. За право пользоваться им, Рюриковичи будут соревноваться в суде.

"Причем здесь Кремль к Ельцину, Путину или какому-либо Зюганову?", - отметил руководитель фонда "Княжеский" Валерий Кубарев.

Однако сейчас Кремль - это резиденция президента России. На объективное рассмотрение дела в суде потомки княжеского рода не надеются.

"Мы были бы наивными если бы думали, что у власти можно выиграть такой процесс. Мы доведем дело до Европейского суда", - подчеркнул Кубарев.

Отметим, дело Рюриковичей может иметь неожиданное продолжение. Как в России так и в Украине живут потомки многих древних родов, в чьих частных усадьбах ныне расположены органы государственной власти.

Напомним, ранее уже сообщалось о заинтересованности фонда "Княжеский" в возвращении Золотых ворот, но о Киево-Печерской лавре не говорилось.