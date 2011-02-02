Жена Кравченко наняла адвоката для защиты покойного мужа

Адвокат Валентина ТЕЛИЧЕНКО намерена обжаловать отказ Генеральной прокуратуры в обвинении экс-генерала МВД Алексея ПУКАЧА в заказном убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом она сказала в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

В.ТЕЛИЧЕНКО заявила, что Генеральная прокуратура до сих пор не определила, есть ли состав преступления в действиях других высокопоставленных должностных лиц, кроме экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, на которых указывал А.ПУКАЧ. По ее словам, Генпрокуратура считает, что А.ПУКАЧ убил Г.Гонгадзе «не по заказу, а выполняя преступный приказ тогдашнего министра внутренних дел Кравченко и других неустановленных следствием лиц».

Она отметила, что «заключение о преступном приказе следствие сделало прежде всего на основе показаний ПУКАЧА. Если доверять показаниям ПУКАЧА относительно Кравченко, то почему не доверять показаниям ПУКАЧА относительно других высокопоставленных должностных лиц? Их фамилии уже звучали – это не только ЛИТВИН, фигурирует так же ДЕРКАЧ, покойный Фере, Николай ДЖИГА и ряд других».

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, Генеральная прокуратура до сих пор не определила, есть ли состав преступления в действиях других высокопоставленных должностных лиц, кроме Ю.Кравченко, на которых указывал А.ПУКАЧ.

«Было постановление, которым следователь отказал в возбуждении уголовного дела в отношении этих лиц, не увидев в их действиях состава преступления. Это постановление ГПУ отменила сама, после того как мы его обжаловали, еще до суда. С того времени уже прошло три месяца. Этих трех месяцев было достаточно для того, чтобы по крайней мере определиться, есть или нет состав преступления в действиях этих высокопоставленных должностных лиц, и возбудить против них уголовное дело или отказать в его возбуждении», – убеждена адвокат.

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, в Уголовном кодексе не предусмотрена ответственность непосредственно за преступные приказы: «Предусмотрена ответственность за конкретные действия. То есть, только что следствие констатировало доказанность преступного приказа, следующий шаг – возбуждение уголовного дела».

В.ТЕЛИЧЕНКО намерена обжаловать отказ Генпрокуратуры в обвинении А.ПУКАЧА в заказном убийстве.

«Я сегодня буду обжаловать все постановления, которые, по моему мнению, вынесены с нарушением закона, если они задевают интересы моей доверительницы Мирославы ГОНГАДЗЕ», – сообщила адвокат.

Также В.ТЕЛИЧЕНКО сообщила, что Татьяна КРАВЧЕНКО, жена покойного экс-министра внутренних дел Ю.Кравченко, намерена пригласить адвоката для защиты своего покойного мужа в судебном процессе.

«Насколько я знаю она (Татьяна КРАВЧЕНКО) даже уже заключила соглашение с адвокатом, который готов предоставить услуги по защите покойного», – сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.