Власти Крыма требуют установить границы Опукского заповедника

Координационный совет по вопросам формирования национальной экологической сети в Крыму требует от местных властей установить границы Опукского природного заповедника, который существует уже двенадцать лет, до конца 2011 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Площадь заповедника составляет почти 1600 га.

Проект землеустройства по установлению его границ, разработанный управлением геодезии, картографии и геоинформационных систем госпредприятия «Крымгеоинформатика», не прошел согласования.

Органы архитектуры и местного самоуправления не согласовывают границы заповедника, ссылаясь на то, что его расположение не соответствует схеме планировки территории Крыма.

«Опукский заповедник был создан еще до разработки схемы, поэтому его границы должны учитываться согласно утвержденному указом Президента Украины проекту создания», - сказано в сообщении.

Координационный совет рекомендовал администрации заповедника и «Крымгеоинформатике» подать на рассмотрение в Рескомитет по земельным ресурсам проект землеустройства по установлению границ заповедника: ведомство должно рассмотреть его и выдать заключение, а Ленинской райгосадминистрации Крыма следует утвердить проект.

«Мы должны заботиться о привлекательности Крыма путем сохранения уникальных ландшафтов, которые расположены на территории полуострова», - сказал вице-премьер Совмина автономии Георгий ПСАРЁВ.