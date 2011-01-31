Под стены ВР пришли студенты - просят их «не дразнить»

Возле Верховной Рады Украины студенты проводят акцию протеста против принятия нового закона о высшем образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, у здания парламента собралось более ста студентов.

Как сообщили сами участники акции протеста, пришли в основном студенты Киево-Могилянской академии и других киевских вузов.

Они держат плакаты с надписями: «Могилянка против коммерциализации образования», «В загребущие лапы МОН Могилянку не отдадим», «Не дразни студента» и другие.

Как отметили участники акции, они намерены протестовать до тех пор, пока Верховная Рада не откажется от рассмотрения этого законопроекта. В случае если это не будет сделано, студенты заявляют о намерении проводить всеукраинские акции протеста.

В частности, студенты отмечают, что этот законопроект «О высшем образовании» ограничивает автономию университетов и предоставляет руководству вузов большие права для отчисления студентов.