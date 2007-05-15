В Черниговской области во время прыжка с парашютом погиб 16-летний юноша

10:23, 15 мая 2007
Общество
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Трагедия произошла в с. Чемер Козелецкого района

В Черниговской области во время прыжка с парашютом погиб слушатель Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой 16-летний Руслан.

Об этом УНИАН сообщили в областном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Трагедия произошла в с. Чемер Козелецкого района на базе аэроспортивного клуба во время выполнения плановых прыжков с парашютом. Для парня, который учился на первом курсе лицея, этот прыжок был первым и последним.

По одной из версий, юноша, прыгая, ударился о самолет и потерял сознание. Его парашют раскрылся, но во время приземления протянуло по земле. Лицеиста нашли мертвым. Врачи указывают, что смерть наступила вследствие черепно-мозговой травмы. Родители Руслана, уроженца Винницкой области, давали согласие на этот прыжок.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое расследует Козелецкая районная прокуратура. Другие подробности гибели лицеиста выяснит следствие.

 

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