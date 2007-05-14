Павленко: главная цель мероприятий к 75-летию Голодомора – объединить людей

Глава Житомирской областной государственной администрации Юрий ПАВЛЕНКО заявляет, что главная цель проведения мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932-33 годов – объединить людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил на первом заседании областного Координационного совета по подготовке и проведению в регионе мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932-33 годов.

Руководитель области отметил, что факт Голодомора 1932-33 годов в истории нашего народа воспринимается особенно болезненно. "Ведь нет в Украине такой семьи, члены которой не почувствовали всей полноты той трагедии. История доказывает, что массовое уничтожение украинцев голодом в те годы было спланированным геноцидом против нации. До этого времени неизвестно точное количество людей, которые погибли в Житомирской области от голода в 1932-1933 годах. Именно поэтому эта болезненная годовщина призвана объединить украинцев", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Во время заседания согласован состав областного координационного совета и план мероприятий, которые будут утверждены распоряжениям главы облгосадминистрации, в частности, работа с ученической и студенческой молодежью, предоставление материальной помощи лицам, которые пережили Голодомор, подготовка и проведение “круглых столов”.

Как сообщал УНИАН, 28 марта с.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ ”О мероприятиях в связи с 75-й годовщиной Голодомора в Украине”.