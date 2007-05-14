Балога рассказал, как Гайдук зафиксировал вес, а Плющ сделает толчок

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определил для нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Ивана ПЛЮЩА роль одного из ключевых государственных менеджеров по стабилизации ситуации в Украине, вывода ее на качественный уровень перспективного развития.

Об этом заявил сегодня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, сообщает пресс-служба Президента.

По его словам, это задание включает в себя широкий спектр вопросов общественной, политической, экономической, правоохранительной сфер. «Нужно положить конец постоянной лихорадке в государстве. Ведущую формирующую роль в исполнении этого задания должен сыграть СНБО», – передал позицию главы государства В.БАЛОГА.

Как сказал глава Секретариата Президента, назначение И.ПЛЮЩА является шагом, вызванным необходимостью изменений в качестве управления сферой национальной безопасности и обороны.

По словам В.БАЛОГИ, предшественник И.ПЛЮЩА – Виталий ГАЙДУК – выполнил свою задачу по форматированию всего комплекса СНБО после периода некоторой неопределенности в работе этого конституционного органа. «Пользуясь терминологией тяжелоатлетов, ГАЙДУК «зафиксировал вес», ПЛЮЩУ придется «сделать толчок», - сказал В.БАЛОГА.

Среди главных задач, поставленных Президентом новоназначенному секретарю СНБО, В.БАЛОГА назвал завершение реформирования правоохранительной системы в соответствии с комплексной концепцией, исключение из деятельности судов коррупционной составляющей. Также нужно откорректировать энергетическую политику нашего государства с учетом реалий мировой геоэнергетики. Следует воплотить давние решения об урегулировании приграничных проблем во взаимоотношениях с соседними странами, обновить договорную базу двусторонних и многосторонних отношений, добавил он.

Как отметил В.БАЛОГА, «все эти первоочередные шаги следует сделать при одновременном усилении работы Секретариата СНБО. Это должна быть динамическая, гибкая структура, адекватная времени и масштабам поставленных задач».

Глава Секретариата Президента отбросил всяческие спекуляции отдельных политиков относительно политической подоплеки увольнения В.ГАЙДУКА. «Виталий Анатолиевич написал на имя Президента заявление с просьбой об отставке. Это было исключительно его решение, и глава государства принял аргументы господина ГАЙДУКА. Все комментарии на этот счет – не более, чем домыслы, конъюнктурно выгодные конкретным политическим силам и их рупорам».

По словам В.БАЛОГИ, в пользу И.ПЛЮЩА играет его огромный опыт государственного деятеля, непреклонный авторитет и исключительная работоспособность. «Новый секретарь СНБО всегда работал во имя Украины и никогда не разменивался на мелочи. Его влияние и вес, заработанные не деньгами, а достойными делами, вселяют уверенность, что он достойно выполнит свою миссию», - сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО своим указом от 12 мая освободил В.ГАЙДУКА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с поданным им заявлением об отставке.

Другим указом В.ЮЩЕНКО назначил И.ПЛЮЩА на должность секретаря СНБО.