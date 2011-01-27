Сержанта Швеца выгнали из ГАИ

Инспектор Одесского городского управления ГАИ, который продемонстрировал неуважение к государственному языку, уволен из органов внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера на веб-сайтах появилась информация и видео, на котором демонстрировалось нежелание инспектора ГАИ г. Одессы общаться с водителем на украинском языке. Одновременно работника Госавтоинспекции обвиняли в неуважении к государственному языку.

Руководством МВД Украины было поручено Департаменту ГАИ МВД Украины немедленно провести служебную проверку по изложенным фактам, и в случае их подтверждения принять соответствующие меры реагирования.

В ходе осуществления проверки выяснилось, что указанные факты подтверждаются: инспектор ГАИ действительно позволил себе публичную демонстрацию неуважения к государственному языку, тем самым дискредитируя звание работника милиции.

По результатам проведенной проверки инспектор ГАИ уволен из органов внутренних дел. Одновременно приняты меры дисциплинарного воздействия (от строгого выговора до освобождения от должности) к его руководителям, которые не обеспечили надлежащую профессиональную подготовку старшего сержанта милиции.

Как сообщал УНИАН, 22 января инспектор Одесского горуправления ГАИ Александр ШВЕЦ во время исполнения своих служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем частного автомобиля. Во время разговора старший сержант А.ШВЕЦ (номер удостоверения ОД0148) заявил: "Не понимаю телячий язык".