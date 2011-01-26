В КГГА обещают поувольнять из ЖЭКов всех, кто не слышит жалобы киевлян

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК обещает, что уже в ближайшее время киевляне почувствуют улучшение обслуживания в коммунальной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сегодня на совещании с заместителями председателей райгосадминистраций, начальниками профильных управлений, руководителями коммунальных предприятий и ЖЭКов А.МАЗУРЧАК подчеркнул, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно поднять качество их предоставления и ответственность обслуживающих организаций.

Он также заявил о необходимости сломать стереотип, который сложился у киевлян о жилищно-эксплуатационных организациях.

По его словам, руководителям ЖЭКов необходимо усилить кадровую работу во всех направлениях. «Отныне за отработку каждой жалобы будет отвечать конкретное должностное лицо. А те, кто будет игнорировать обращения граждан, будут уволены», - сказал А.МАЗУРЧАК.

Кроме того, он поручил начальникам жилищно-эксплуатационных организаций паспортизовать жилищный фонд столицы. На каждый дом в обязательном порядке ЖЭКам необходимо завести карточку и вписывать в нее перечень реально выполненных работ по содержанию этого дома.

«Картотека должна быть прозрачной и доступной для киевлян, чтобы они в любое мгновение имели возможность ознакомиться с этим документом и узнать, какие коммунальные услуги они получают за свои деньги», - отметил А.МАЗУРЧАК.

Он подчеркнул, что сегодня есть все предпосылки для того, чтобы киевляне уже в ближайшее время почувствовали улучшения в сфере коммунального обслуживания.