Лина Костенко начинает Всеукраинский тур

25 января начинается Всеукраинский тур величайшей поэтессы Лини КОСТЕНКО, которая в канун Нового года презентовала свой первый прозаический роман «Записки украинского самашедшего».

Как сообщает сайт издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", в рамках тура состоятся 7 творческих вечеров-встреч. Во вторник, 25 января, запланирована встреча Л.КОСТЕНКО в городе Ровно - в областном музыкально-драматическом театре.

Уже 31 января пообщаться с поэтессой смогут жители и гости Киева - в театре им. Ивана Франко (бесплатные приглашения можно будет получить в кассе театра с 24 января - не больше двух в одни руки).

7 февраля состоится встреча в Харькове - в Оперном театре, 10 февраля - в Кривом Роге во Дворце молодежи и студентов, 14 и 15 февраля - во Львове в Университете им. Ивана Франко и театре им. Заньковецкой.

Последняя встреча Л.КОСТЕНКО в рамках Всеукраинского тура с читателями состоится 16 февраля в Остроге - в Острожской академии.

Во время вечеров запланированы выступления Лини Васильевны, ответы на письменные записки (преимущество будет предоставляться коротким вопросам), выступления артистов, автограф-сессия поэтессы.

Продолжительность вечеров по 2 часа, автограф-сессии - до 45 минут.