На завтра синоптики обещают метели

Завтра в южной части Украины, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, в Крыму и Приазовье с дождем, ночью сильные осадки.

Местами налипание мокрого снега, метели, снежные заносы, гололед и порывы ветра 15-20 м/с, в Крыму до 25 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории местами небольшой снег. На дорогах Украины гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° мороза, на севере Левобережья 10-13° мороза, днем 1-7° мороза; в Крыму и Приазовье на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла, днем на юге Крыма до 6° тепла.

В Киевской области в понедельник ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза. В Киеве температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.