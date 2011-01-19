Донецкие экологи: жителей города снова водят за нос

Общественные организации Донецка заявляют о незаконности проведения общественных слушаний по поводу планов строительства в городе мусоросжигательного завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении 11 общественных организаций г. Донецка относительно намерений городских властей построить на окраине города «завод по производству энергии из отходов».

В заявлении отмечается, что 14 января 2011 года в «Муниципальной газете», являющейся органом Донецкого горсовета, опубликовано объявление о проведении общественных слушаний - обсуждении детального плана территории для строительства «завода по производству энергии из отходов» в урочище Чулковка. Слушания намечены на 22 января.

В документе говорится, что объявление о дате проведения слушаний дано с нарушением закона: объявление вышло за 8 дней до слушаний, а должно публиковаться за месяц.

Кроме того, организации утверждают, что общественность не получила возможность ознакомиться с проектом строительства завода.

В заявлении подчеркивается, что экологические организации собрали экспертные группы, чтобы изучить предполагаемый проект завода и проверить, насколько он безопасен, можно ли будет контролировать его выбросы. Однако на протяжении 2010 года представители инвестора строительства и местных органов власти «кормили» экологов обещаниями предоставить проект, пройти государственную и общественную экспертизу, провести слушания, и только после этого решать, строить завод или нет.

«Жителей города снова «водят за нос», пытаясь за спиной «протянуть» проект размещения и строительства мусоросжигательного завода», - считают общественные деятели.

Они подчеркивают, что, не имея никакой информации о данном проекте, представители общественности не смогут в ходе слушаний в течение нескольких часов объективно его оценить.

Авторы заявления убеждены, что завод будет наносить серьезный вред окружающей среде и здоровью горожан. «На этом заводе планируется сжигать ежегодно сотни тысяч тонн мусора. Соответственно, надо фильтровать миллионы кубометров опасных и непредсказуемых продуктов горения, захоронять тонны ядовитой воды и золы», - считают общественные организации.

В связи с этими они требуют от властей города не проводить незаконные слушания 22 января; предоставить общественности проект детального плана территории, а также проект самого завода для обсуждения и экспертизы; обязательно учесть общественное мнение при решении вопроса о строительстве такого завода на территории города.

Общественники также призвали жителей Донецка «превратить так называемые общественный слушания 22 января в акцию протеста».

Заявление подписали представители общественных организаций: «Нет мусоросжигательному заводу в Донецке!», Центр устойчивого развития «Роза ветров», «Донецкое экологическое движение», «Гражданский контроль», «Экологическое сообщество Донбасса» и др.