Янукович предлагает создать Национальную школу судей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает Государственной судебной администрации Украины осуществить необходимые меры, связанные с созданием Национальной школы судей Украины на базе Академии судей Украины.

Об этом говорится в указе Президента, который размещен на его официальном сайте.

В частности, этим документом признан утратившим действие Указ Президента Украины от 11 октября 2002 года № 918 «Об Академии судей Украины».

Кабинету министров Украины поручено решить в установленном порядке вопросы финансирования деятельности Национальной школы судей Украины и передачи ей государственного имущества Академии судей Украины.

Также правительство должно ускорить утверждение Положения о социальном и материальном обеспечении работников Национальной школы судей Украины.