Повышение тарифов на ЖКУ в Киеве обжаловали в суде

Блок Виталия Кличко обжаловал распоряжение Киевской городской госадминистрации от 29 и 30 декабря 2010 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

Соответствующий иск зарегистрирован в Шевченковском районном суде столицы, говорится в сообщении.

“Основанием для обжалования распоряжений являются многочисленные нарушения во время принятия этих документов. Так, указанные распоряжения подписаны ненадлежащим лицом, без соблюдения процедуры предварительного обнародования и проведения общественных слушаний”, - утверждают в Блоке Кличко.

В своем иске Блок Кличко также обратил внимание на отсутствие в столичных домах коммунальной формы собственности придомовой территории как таковой.

“Ведь, по информации самой КГГА, здания не имеют государственного акта на землю, которую называют «придомовой». Поэтому какое-либо определение объемов соответствующей территории и стоимость ее содержания – это цифры, взятые с потолка”, - заявляют в Блоке.

Специалисты, которые представляют политическую силу, подчеркивают, что в Киеве не определены исполнители жилищно-коммунальных услуг.

“То есть, никто не отвечает за качество содержания дома, качество воды, надлежащую температуру в батареях. Несмотря на решение суда, КГГА уже четыре года подряд не определяет исполнителей. Киевляне платят сегодня ненадлежащим управителям, а ЖЭКи не имеют правовых оснований требовать средства», - отмечают в Блоке Кличко.

Кроме того, инициаторы обжалования распоряжений о повышении тарифов подвергают сомнению реализацию заявлений городской власти об отказе от пени и снижении тарифов для добросовестных плательщиков.

“Ведь ни одного распоряжения городской власти по этому вопросу не принималось”, - заявляют в Блоке Кличко.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2010 г. на сайте муниципальной газеты «Хрещатик» было обнародовано распоряжение КГГА о повышении с 1 февраля 2011 г. тарифов за услуги по централизованному отоплению, снабжению горячей воды, соответственно, на 29% и 37% или на 25% и 32% в зависимости от даты оплаты пользователем счетов за полученные услуги. То есть, в городе вводятся двухуровневые тарифы. Также отдельным распоряжением утверждены новые тарифы за услуги по содержанию домов и придомовых территорий индивидуально для каждого отдельно взятого дома также с учетом даты уплаты.

Комментируя эти распоряжения, чиновники КГГА сказали, что, по подсчетам мэрии, с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата для киевлян повысится в среднем в 1,3 раза.

Также первый заместитель председателя столичной городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК заявлял, что киевлянам не будут начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, а рассчитывают, что двухуровневые тарифы будут поощрять жителей города платить за услуги и не затягивать с расчетами.