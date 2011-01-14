Подростки разбили 12 светофоров, чтобы сделать гирлянду на Рождество

10 железнодорожных и 2 переездных светофора разбили два подростка на станции Абомеликово Одесской железной дороги, чтобы сделать себе гирлянду к Рождественным праздникам.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Одесской области.

Именно так объяснили совершенные правонарушения в Кодымском райотделе милиции бывший учащийся ПТУ (14-летнего парня недавно исключили из учебного заведения) и четвероклассник местной школы, которых задержали сотрудники милиции.

При выяснении обстоятельств правонарушений выяснилось, что несовершеннолетние злоумышленники воспитываются в неполных семьях, матери не могут заниматься их воспитанием, поскольку находятся на заработках в Одессе, а дети остались под присмотром бабушек.

В отношении 14-летнего подростка, исключенного из ПТУ, милицией возбуждено уголовное дело, злоумышленник поставлен на учет в РОВД.

Составлены также административные протоколы по фактам хулиганства и нанесения ущерба Одесской железной дороге – убытки придется возместить родителям, подытожили в ЦОС.