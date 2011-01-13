В КГГА обьяснили снос исторического особняка... геологическими условиями

Главное управление градостроения Киевской городской государственной администрации обосновывает решение о сносе здания на улице Сагайдачного, 1б, необходимостью укрепить склон.

Как пишет «Газета по-киевски», об этом говорится в ответе управления на запрос издания.

«Флигель не принадлежал к памятникам архитектуры и не представлял исторической ценности. Годами он оставался единственным на нечетной стороне улицы. Обмерочные и проектные чертежи в архивах отсутствуют. Мансардный этаж был достроен в 1996 году, нарушена аутентичность», - утверждается в ответе ГУ.

Кроме того, отмечают в управлении, сложные геологические условия требуют строительства подпорной стенки для укрепления оползневого склона. «Эти мероприятия невозможны без снесения исторического здания, которое и само находилось в аварийном состоянии», - говорится в сообщении управления.

По информации начальника отдела охраны памятников ГУ культурного наследия Сергея КОБРИНА, здание на ул. Сагайдачного было взято на учет в ведомстве в 1996 году как нововыявленный памятник архитектуры, и находилось под охраной.

«В 1999 году подали документы в Госслужбу по охране культурного наследия, чтобы поставить его на учет, но к тому времени он был надстроен мансардой, потерял аутентичность, и нам отказали», - сообщил С.КОБРИН.

Газета также информирует, что акция 10 января против сноса "Замка барона" на ул. Ярославов Вал, 1, организованная возмущенными киевлянами и общественными организациями после сноса особняка на Сагайдачного 1б, дала позитивный результат. Госслужба по охране культурного наследия взяла под контроль "Замок барона". В свою очередь главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК заявил газете относительного этого исторического здания: «Если мне принесут проект по "Замку барона", я его не подпишу».

Как сообщал УНИАН, старинный особняк - дом 1909 года на улице Сагайдачного, 1б - снесли в ночь на 30 декабря 2010 года.

После этого «Газета по-киевски» обнародовала список памятников архитектуры, которых могут лишиться киевляне в ближайшее время. По данным издания, судьбу некоторых еще скрывают, по другим уже есть проекты застройки, решения Киевсовета о передаче земли. Так, в «ТОП-10» попали здания с адресами: Софиевская, 20, 21 (напроти колокольни Софийского собора); Сковороды, 1, дом киевского вийта Г.Киселевского; Большая Васильковская, 50 (здание в стиле модерн); Усадьба Мурашко (четыре дома на улице Малой Житомирской, возведенные в 1909 году); Усадьба Меленского (ул. Хорива, 13/11); Дом Сикорского (Ярославов вал, 15б); Мельница Бродского на Почтовой площади; два дома на Боричевом Току; 5 зданий завода «Пивоварни Марра» (1860-82 годов сооружения) на улице Фрунзе, 35, Замок Барона у Золотых ворот (Ярославов Вал, 1) и другие.