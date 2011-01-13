На рынке в Харькове изъяты 2 кг тротила и две гранаты

На одном из рынков Харькова работники отдела уголовного розыска городского управления милиции изъяли у мужчины около 2 кг тротила и две гранаты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, тротил, одна граната Ф-1 и еще одна граната неустановленного образца времен Великой Отечественной войны была изъята у 40-летнего жителя города Первомайского.

По словам начальника отдела уголовного розыска Александра ПЕТРОСОВА, милиция устанавливает обстоятельства, при которых у мужчины появилось оружие и взрывчатка, и зачем он привез их в Харьков.