На рынке в Харькове изъяты 2 кг тротила и две гранаты
00:16, 13 января 2011Общество
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Сообщает ГУ МВД
На одном из рынков Харькова работники отдела уголовного розыска городского управления милиции изъяли у мужчины около 2 кг тротила и две гранаты.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, тротил, одна граната Ф-1 и еще одна граната неустановленного образца времен Великой Отечественной войны была изъята у 40-летнего жителя города Первомайского.
По словам начальника отдела уголовного розыска Александра ПЕТРОСОВА, милиция устанавливает обстоятельства, при которых у мужчины появилось оружие и взрывчатка, и зачем он привез их в Харьков.
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