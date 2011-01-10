Украинцам опять поднимут тарифы на электрику?
Кабмин рассматривает три сценария
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) начинает процедуру пересмотра тарифов на электроэнергию для населения.
Как сообщается на сайте регулятора, соответствующий пункт внесен в повестку дня заседания комиссии, запланированного на четверг, 13 января.
Формулировка пункта следующая: «Относительно осуществления мероприятий по приведению тарифов на электроэнергию для всех категорий потребителей к экономически обоснованному уровню».
В отделе по связям с общественностью и международной кооперации НКРЭ от комментариев относительно данного пункта повестки воздерживаются.
Как сообщал УНИАН, согласно обоснованию проекта Прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов энергогенерирующих компаний ТЭС на 2011 год, правительство Украины рассматривает возможность двукратного увеличения цен на электроэнергию, отпускаемую для нужд населения, с апреля, а в дальнейшем на 39% с августа 2011 года.
Таким образом, в результате двухэтапного повышения тарифы на электроэнергию с августа 2011 года могут составить:
для городского населения (без электрических плит) – до 67,72 коп. за КВт/ч (с НДС); для населения, использующего электроплиты, – 52,04 коп. за кВт/ч (с НДС); для сельского населения – 62,55 коп. за кВт/ч (с НДС).
Между тем, правительство в целом рассматривает три сценария тарифообразования для населения в 2011 году. Помимо указанного выше, рассматривается еще один двухэтапный вариант повышения цен для населения (на 50% – с апреля и на 50% – с сентября), а также вариант сохранения тарифов неизменными.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2006 года.
В настоящее время тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 24,36 коп. за КВт/ч (с НДС), для сельского населения – 22,5 коп. за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты, – 18,72 коп. за кВт/ч (с НДС).