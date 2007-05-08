Таможенники ликвидировали контрабандный канал ввоза в Украину бытовой техники

Во исполнение правительственной программы „Контрабанда Стоп” работники службы борьбы с контрабандой и таможенной стражи Западной региональной таможни совместно с сотрудниками управления СБУ во Львовской области раскрыли контрабандный канал ввоза в Украину бытовой техники через один из пунктов пропуска Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, вчера, в понедельник, мобильная группа задержала 10 грузовых автомобилей с контрабандным товаром. Согласно поданными к таможенному контролю документам из Республики Польши в Украину в адрес одного из частных предприятий Киевской области перевозили строительные материалы: клей, сухие цементные смеси. Все машины были опломбированы пломбами одной из европейских стран, а товаросопроводительные документы должным образом оформлены. Однако, как выяснилось позже, в машинах вместо строительных материалов была бытовая техника. Стоимость и количество задержанного товара будет установлено дополнительно. Товар и машины задержаны и находятся на складе таможни. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.