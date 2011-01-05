Азаров хвастает тем, что бюджет недовыполнен
Сегодня заседает Кабмин
Государственный бюджет Украины на 2010 год по доходам выполнен на 99%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.
«Вопреки паническим прогнозам наших оппонентов, вопреки экстремальному спаду в 2009 году, по доходам бюджет прошлого года выполнен на 99%», – сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он отметил, что по итогу года дефицит госбюджета-2010 не превысил 5%.
«Дефицит бюджета мы удержали в границах 5% после безумного 15-процентного дефицита в 2009 году», – сказал он.
Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 252,751 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,089 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 305,666 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 240,984 млрд. грн.
Дефицит госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.
Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.
В государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.
Дефицит госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.
Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют Сводный бюджет Украины.