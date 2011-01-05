Врач в панике пытался реанимировать Джексона, но скорую не вызвал

Свидетели по делу о смерти Майкла Джексона в Лос-Анджелесе, слушания по которому начались во вторник, описали суду последние часы и минуты жизни поп-короля и заявили, что его лечащий врач Мюррей паниковал, но старался обойтись без скорой помощи, сообщает корреспондент РИА "Новости".

Телохранитель Джексона Фахим Мухаммад заявил в суде, что в последний раз видел его лежащим с открытыми глазами и открытым ртом, в то время как его личный врач в панике пытался реанимировать певца. По словам телохранителя, в то время как Джексон потерял сознание, доктор Мюррей находился в возбужденном состоянии и спрашивал, знает ли кто-нибудь из присутствующих, как провести прямой массаж сердца, чтобы вернуть Майкла Джексона к жизни, однако почему-то не вызвал скорую помощь по телефону 911, отмечают СМИ.

По данным прессы, Мухаммад также заявил суду, что менее чем через час после того, как певец был объявлен мертвым, его врач заявил, что проголодался, и покинул место трагедии.

Хореограф Джексона Кенни Ортега сообщил, что в последние дни перед смертью король поп-музыки чувствовал себя очень плохо и разговаривал очень тихим голосом. Однако его личный врач не нашел причин для того, чтобы прекратить репетиции перед гастрольной поездкой. Более того, по словам Ортеги, в ответ на его замечания о плохом самочувствии Майкла Джексона доктор Мюррей парировал, что не дело хореографа вмешиваться в вопросы здоровья его пациента.

В ходе предварительных слушаний суду предстоит решить, насколько весомы улики против личного врача Джексона Конрада Мюррея и позволяют ли они судить его как уголовного преступника.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года на 51-м году жизни. По данным следствия, смерть наступила от передозировки сильнодействующих препаратов, в частности, анестетика пропофола.