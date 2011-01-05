Единственную украинскую подлодку уперли носом в спецустройство

01:54, 05 января 2011
Общество
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Завершен первый этап испытаний

В Севастополе на 13-м cудоремонтном заводе Черноморского флота Министерства обороны РФ завершился первый этап швартовых испытаний подводной лодки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Запоріжжя», начавшийся 15 декабря 2010 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, на первом этапе испытаний стояла задача проверить работу главной энергетической установки корабля, а также обслуживающих систем и механизмов, часть общекорабельных систем, отремонтированные и смонтированные гидроакустические станции, технику связи.

По информации командира подводной лодки капитана 3-го ранга Дениса КОЛЧАНА, первый этап испытаний успешно завершился 31 декабря.

«Самые объемные, трудоемкие работы во время швартовых испытаний проведены на главной энергетической установке. Это наиболее сложный, ответственный этап. С этой целью лодка была поставлена на так называемый «упор», то есть, своим «носом» упиралась в специальное устройство. Проверялась работа как самих дизелей, так и валопроводов, подшипников, гребных винтов, соответствующих систем и механизмов», - отметил командир корабля.

Д.КОЛЧАН добавил, что в ходе первого этапа швартовых испытаний были выявлены некоторые замечания в работе узлов и механизмов, которые, как планируется, в течение недели будут устранены заводом.

По словам Д.КОЛЧАНА, « заканчивается подготовка ко второму этапу швартовых испытаний, который включит в себя настройку и испытания оборудования боевой части связи, штурманского, радиотехнического вооружения. Нам поставлена задача до 15 февраля полностью закончить проведение швартовых испытаний, после чого приступить к подготовке проведения ходовых испытаний».

Как сообщалось, согласно решению министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ, ходовые испытания подводной лодки «Запоріжжя» должны быть проведены до 31 мая текущего года.

 

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