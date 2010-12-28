Янукович подписал указ о создании "Укроборонпрома"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о создании государственного объединения "Укроборонпром".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, указ «О мерах по повышению эффективности деятельности оборонно-промышленного комплекса Украины» подписан с целью совершенствования государственного управления оборонно-промышленным комплексом Украины, обеспечения структурной перестройки соответствующих отраслей промышленности, эффективного их функционирования и развития.

Указом, в частности, предусмотрено создание государственного хозяйственного объединения "Укроборонпром" из государственных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружений, военной и специальной техники и боеприпасов, принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

В соответствии с президентским указом, Кабинет министров Украины должен осуществить все соответствующие мероприятия до 10 января 2011 года.