Азаров надеется, что инфляция не превысит 9%

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что по итогам года инфляция не превысит 9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Первого национального канала.

«Мы год закончим, я надеюсь не более 9% (инфляции – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, еще в начале декабря Н.АЗАРОВ выражал надежду, что инфляция по итогам 2010 года не превысит 10%.

Инфляция в Украине в ноябре 2010 года, по сравнению с октябрем т.г., составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%.