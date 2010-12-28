18-летняя проститутка погибла в кабине грузовика дальнобойщиков

В Херсонской области 18-летняя проститутка погибла от переохлаждения в кабине грузовика дальнобойщиков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Херсонской области, 15 декабря в поле вблизи села Таврочанка Каховского района местные жители нашли тело неизвестной женщины. На погибшей не было одежды. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от переохлаждения. Следов насильственной смерти не было.

По отпечаткам пальцев установили личность неизвестной. Ею оказалась 18-летняя жительница Горностаевского района, которая ранее привлекалась к ответственности за кражу металла. Расследованием установлено, что погибшую девушку часто видели на трассе с дальнобойщиками, которым она предоставляла сексуальные услуги.

Сотрудники милиции проверили водителей всех автомобилей, которые на протяжении нескольких недель заезжали в Каховский район. Таким образом установили мужчин из Луганской области, с которыми «развлекалась» погибшая. Они сообщили, что подобрали ее на трассе. После предоставления услуг они заснули в автомобиле, а девушка была сильно пьяная, поэтому не оделась и заснула в машине голая. Через несколько часов они проснулись и увидели, что девушка мертва. Испугавшись ответственности, дальнобойщики вывезли тело в поле, бросили в яму и присыпали снегом.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины “Оставление в опасности” (карается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет).