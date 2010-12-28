В Борисполе задерживается 31 международный авиарейс

По состоянию на 16:00 28 декабря, в международном аэропорту Борисполь задерживается выполнение ряда международных и внутренних рейсов. Об этом сообщает сайт Корреспондент.

Как сообщается на сайте аэропорта, задерживается прибытие самолетов из Франкфурта (ожидается в 16:23), Мюнхена (16:39), Амстердама (16:53), Цюриха (17:05), Лондона (17:20), Парижа (17:41), Табы (17:50), Рима (17:51), Стамбула (18:00), Санкт-Петербурга (19:00), Вильнюса (19:30), Калининграда (19:40).

Кроме того, задерживается прилет самолетов из Праги (ожидается прибытие в 19:50), Ларнаки (20:10), Тель-Авива (21:50), Ташкента (23:00), Пекина (01:35), двух рейсов из Хургады (17:55 и 22:35) и трех рейсов из Москвы (16:55, 17:15 и 18:10).

Помимо задерживается отправление рейсов из Борисполя в Бангкок (ожидается в 17:00), Прагу (16:20), Вильнюс (16:30), Рим (18:30), Тбилиси (20:00) и трех самолетов в Москву (17:55, 18:00 и 19:00). Рейс Киев - Торонто перенесли на завтра, 14:00.

В то же время, как заявила глава пресс-службы Борисполя Оксана Ожигова, невзирая на сложные погодные условия, аэропорт работает в штатном режиме. "Взлетно-посадочные полосы очищаются методом патрулирования", - сообщила она.