Где кончаются полномочия местных госадминистраций?

В Конституционный Суд поступило конституционное представление Севастопольской городской государственной администрации относительно официального толкования положений части восьмой статьи 118 Конституции Украины, части третьей статьи 43 Закона «О местных государственных администрациях».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда Украины.

Согласно Регламенту КС, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщалось, статья 118 Конституции определяет, что исполнительную власть в областях и районах, городах Киеве и Севастополе осуществляют местные государственные администрации.

В ней отмечается, что особенности осуществления исполнительной власти в городах Киеве и Севастополе определяются отдельными законами Украины.

В части третьей статьи 43 Закона Украины «О местных государственных администрациях» говорится, что “распоряжения председателя государственной администрации, которые противоречат Конституции Украины, законам Украины, решениям Конституционного Суда Украины, другим актам законодательства или являются нецелесообразными, неэкономными, неэффективными по ожидаемым или фактическим результатам, отменяются Президентом Украины, председателем местной государственной администрации высшего уровня или в судебном порядке”.