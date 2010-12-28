Беларусь гарантирует транзит 4 млн т нефти через Украину по системе Одесса-Броды в 2011 г. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко после переговоров с первым вице-премьером Украины - министром экономического развития и торговли Андреем Клюевым.

"...Заявляю, что мы не откажемся от поставок нефти из Венесуэлы - сегодня нам выгодно покупать там нефть, и для этого мы выстраиваем долгосрочные линии поставки", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг. "Мы намерены серьезно использовать нефтепровод Одесса-Броды. И в следующем году мы можем гарантировать, что прокачаем по нему 4 млн т нефти".

А.Клюев заявил, что украинская сторона готова в дальнейшем наращивать объемы поставок нефти на белорусский рынок. Он сообщил, что на протяжении апреля-декабря 2010 г. поставки нефти в Беларусь осуществлялись железнодорожным транспортом. Ее объемы до сегодняшнего дня составили более 1 млн т. Украинская сторона достаточно эффективно провела первую прокачку опытной партии по нефтепроводу Одесса-Броды, напомнил А.Клюев.