Договор Ющенко и Януковича - хорошая новость для инвесторов

Достигнутая сегодня между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ договоренность о проведении досрочных парламентских выборов является крайне позитивным сигналом для инвесторов, поскольку означает окончание периода неопределенности в жизни страны.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала брокер компании Concorde Capital Анастасия НАЗАРЕНКО.

«Инвесторы занимали выжидательную позицию относительно Украины, поскольку невозможно было точно спрогнозировать, как будет в дальнейшем развиваться политическая ситуация в стране. Данная договоренность внесла ясность в этот вопрос», - отметила брокер.

По словам А.НАЗАРЕНКО, проведение досрочных выборов вносит определенность и в послевыборный период. «Политические силы в новом парламенте будут более структурированными и однородными, у них будет более четкая платформа, а это также немаловажно для инвесторов», - отметила брокер.

“Конечно же, в дальнейшем на фондовом рынке не будет наблюдаться такой реакции, как во второй половине дня в пятницу, хотя не стоит исключать дальнейших спекуляций в связи с политической ситуацией», - сказала А.НАЗАРЕНКО. «Это очень хорошая новость для фондового рынка», - добавила она.