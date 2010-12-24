Как усовершенствовать банкротство?

рховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины" по усовершенствованию процедур банкротства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 226 народных депутатов из 280, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом устанавливается, что хозяйственный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае неподачи в месячный срок кредитором, по заявлению которого возбуждено производство по делу о банкротстве, доказательств по обнародованию сообщения о начале производства по делу о банкротстве.

Чтобы информация о сообщении о начале производства по делу о банкротстве была доведена до более широкого круга заинтересованных лиц, законопроектом предлагается, кроме объявления в официальных печатных органах, предусмотреть обнародование на официальном веб-портале государственного органа по вопросам банкротства в сети Интернет сообщения о начале производства по делу о банкротстве.

Предложенным проектом закона определен срок для обжалования решения суда о признании или непризнание требований кредиторов, на протяжении которого в суд должны поступить все апелляционные жалобы, которые будут направлены на рассмотрение апелляционной инстанцией.

Также предусмотрено, что обжалование решения суда первой инстанции не останавливает производства по делу о банкротстве.

Законопроект четко определяет срок проведения процедуры распоряжения имуществом должника в 12 месяцев.

Законопроект предусматривает возможность перехода из процедуры распоряжения имуществом в санацию лишь при наличии плана санации. В случае отсутствия плана санации должно приниматься решение о введении процедуры ликвидации.

Законопроект определяет, что срок действия плана санации не может превышать 18 месяцев.

Вносятся изменения в Закону “Об исполнительном производстве”. В частности, предусмотрено, что государственный исполнитель отказывает в открытии исполнительного производства в случае официального обнародования сообщения о начале производства по делу о банкротстве должника, если в соответствии с законом на требование взыскателя распространяется действие моратория. Вынесение хозяйственным судом постановления о возбуждении дела о банкротстве обязательно останавливает исполнительное производство.