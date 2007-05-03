Из теплоходов, севших на мель под Одессой, можно сделать гостиницу или ресторан

Два иностранных теплохода, которые 23 марта сели на мель в районе поселка-курорта Затока, могут быть использованы как плавучие гостиницы или рестораны. Такое мнение выразил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Николай СЕРДЮК.

„Прежде всего, имею в виду сухогруз "Феникс" под флагом Коморских островов, - отметил Н.СЕРДЮК. - Судно получило две пробоины. В случае порезки теплохода на металлолом можно будет выручить не более 19-20 тыс. дол. Что касается второго теплохода, то владелец "Бека-1" (под флагом Камбоджи) хочет снять судно с мели. И специалисты Днепропетровского ремонтно-технического завода обещают справиться с задачей без дноуглубительных работ (рытье канала длиной 250 м, шириной 50 м и глубиной 5 м), о чем ранее заявлял МЧС Украины. Днепропетровские специалисты планируют поднять судно с песка и буксирами вывести из Днестровского лимана в море”.

Н.СЕРДЮК отметил, что осуществить это возможно „лишь при наличии положительного заключения по результатам экологической экспертизы. Иначе у „Бека-1” тоже два варианта дальнейшей судьбы: порезка на металлолом или обустройство гостиницы или ресторана”.

Переговоры об использовании теплоходов как гостиниц или ресторанов, по словам вице-губернатора, уже ведутся с представителями поселкового совета Затоки.

По его данным, белгород-днестровские предприятия "Экология" и "Экосервис" откачали из "Феникса" 60 из 67,7 т нефтепродуктов. Откачивается также вода, попавшая через пробоины в машинное отделение. Однако количество откачанной жидкости приблизительно совпадает с объемом воды, которая продолжает заливаться внутрь судна. Поэтому первоочередной задачей, считает Н.СЕРДЮК, „является заваривание пробоин судна”.

Заместитель председателя облгосадминистрации опроверг информацию о выбросе нефтепродуктов в акваторию (27 апреля главный санитарный врач Одесской области Любовь ЗАСЫПКА заявила, что в районе аварии выявлено загрязнение нефтепродуктами). „Власть не может выдвинуть претензий капитанам и владельцам сухогрузов, - подытожил Н.СЕРДЮК. – Согласно нормам международного морского права, ситуация считается форс-мажорной: в районе Затоки впервые была зафиксирована скорость ветра, превысившая 30 м/с”.