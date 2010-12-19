В Крыму продлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в пятницу из-за непогоды, продлено на сегодня.

«Согласно данным гидрометеорологического центра, 19 декабря на реках Крыма ожидается повышение уровня воды на 0,3-0,8 метра», - говорится в сообщении пресс-службы крымского Управления МЧС, которым располагает УНИАН.

Ведомство также информирует, что сильный ветер 18 декабря оборвал провода, оставив без света 17 сел Джанкойского и Красногвардейского районов. Еще 3 села в этих районах частично были без электроснабжения. Работают бригады электриков. Без света остается одно джанкойское село.

МЧС ранее предупреждало о сильных осадках и ветре в Крыму.