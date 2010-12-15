В квартире нового ректора ДонНУ идет обыск

Сегодня утром в Донецке в квартире профессора Юрия ЛЫСЕНКО, которого 10 декабря конференция трудового коллектива Донецкого национального университета избрала претендентом на пост ректора, милиция проводит обыск.

Об этом пишет “Остров” со ссылкой на информацию, полученную от жены Ю.ЛЫСЕНКО - Татьяну ЛЕВ и адвоката Екатерину КУТНЮЮ, которые сейчас находятся вместе в квартире.

По словам адвоката, с обыском пришли сотрудники УБЭП. «В квартире ЛЫСЕНКО сейчас проводится обыск сотрудниками УБЭП по постановлению Ворошиловского райсуда г. Донецка. Они предъявили постановление суда. Прокуратурой Донецка возбуждено уголовное дело», - сказала Е.КУТНЯЯ.

В постановлении суда сказано, что дело возбуждено «в отношении должностных лиц Донецкого национального университета», сказала адковат. «Конкретных фамилий в постановлении не указывается», - добавила она.

По информации «Острова», сейчас также проводится обыск в квартире Виктора БОНДАРЕНКО, бывшего проректора ДонНУ по административно-хозяйственной части. Профессор Ю.ЛЫСЕНКО находится сейчас в командировке в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря конференция трудового коллектива Донецкого национального университета избрала Ю.ЛЫСЕНКО для утверждения Министерством образования, науки, молодежи и спорта на должность ректора вуза. По результатам тайного голосования, Ю.ЛЫСЕНКО набрал 46% голосов, то есть, преодолел необходимые 30%.

Конкурс на должность ректора ДонНУ был объявлен 23 ноября. На должность ректора свои кандидатуры сначала подали Петр ЕГОРОВ, Владимир ШЕВЧЕНКО и Ю.ЛЫСЕНКО.

По результатам конкурса П.ЕГОРОВ набрал 29,67% голосов. За него проголосовали 89 человек, а за Ю.ЛЫСЕНКО – 138 человек.

29 июля министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК, не получив от ректора Донецкого национального университета В.ШЕВЧЕНКО добровольного согласия на уход с должности, уволил его своим приказом.

И.о. ректора был назначен проректор Андрей КУЧКО, но 23 сентября он был также уволен, а на его место назначен П.ЕГОРОВ.

6 декабря В.ШЕВЧЕНКО снял свою кандидатуру, заявив, что получает от органов местной власти и из Минобразования непрямые угрозы и требования не участвовать в конкурсе.