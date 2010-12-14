Горсовет Херсона просит 100 тысяч на новые стулья

Прогнозная смета затрат на обеспечение деятельности депутатов городского совета Херсона в 2011 года составляет 220,985 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщил депутат городского совета Херсона Станислав ТРОШИН (ВО "Батьківщина") со ссылкой на соответствующий проект решения совета.

По его словам, основную часть средств предполагается потратить на новые стулья для депутатов (99,94 тыс. грн) и покупку новых плазменных мониторов для зала заседаний горсовета (67,984 тыс. грн).

При этом депутат С.ТРОШИН отмечает, что монитор и проекторы, обеспечивающие показы результатов голосования, в зале есть и сейчас.

Вопрос о финансировании депутатской деятельности в 2011 году горсовет Херсона планирует рассмотреть на сессии 28 декабря.

Как сообщалось, в составе горсовета Херсона 76 депутатов.