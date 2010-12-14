Московский патриархат требует убрать священников КП с кладбищ

Украинская православная церковь (Киевского патриархата) распространила заявление, в котором сообщает, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) оказывает давление на Управления ритуальных услуг КГГА с целью отстранить священников УПЦ КП от отпеваний на киевских кладбищах.

По данным УПЦ КП, начальник управления Алексей Горовой получил от управляющего делами УПЦ МП архиепископа Митрофана (Юрчука) письмо, в котором выражается обеспокоенность тем, что священнослужители УПЦ КП "совершают отпевания и поминки" на кладбищах Киева. В письме утверждается, что "все чины и таинства, совершенные ими, считаются недействительными".

По информации УПЦ КП, Алексей Горовой наложил на письмо архиепископа Митрофана резолюцию "К сведению и использованию в работе" и разослал ее по городским кладбищам.

В УПЦ МП не отрицали: "Ничего нового в этом письме нет. Мы как говорили, что УПЦ КП – неканоничны, а их таинства недействительны, так и продолжаем говорить. По сути, священников УПЦ КП даже нельзя называть священниками, поэтому говорить о нарушении прав конфессий не приходится", – заявил Коммерсанту Украина пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов. По его мнению, "раскольники из УПЦ КП могут отпевать своих покойников дома или в своих храмах, а потом привозить их на кладбища".

Директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский с удивлением отнесся к письму архиепископа Митрофана: "Речь идет о коммунальных кладбищах, а не о принадлежащих каким-либо конфессиям, где действительно могут существовать какие-либо ограничения”. По мнению господина Антошевского, УПЦ МП таким образом хочет решить "свои финансовые вопросы, пытаясь завладеть кладбищенскими храмами, которые всегда были и будут самыми богатыми".