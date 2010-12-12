У побережья Израиля затонул сухогруз с украинским экипажем

У побережья Израиля во время шторма затонул сухогруз "Адриатика". Об этом сообщается на сайтеизраильской газеты "Гаарец".

На борту судна, следовавшего под флагом Молдавии, находились 11 членов экипажа - граждане Украины. Все они покинули сухогруз на спасательных плотах. Затем моряков подобрал экипаж проходившего мимо тайваньского судна.

Сухогруз подал сигнал бедствия, находясь примерно в 16 километрах от порта Ашдод, добавляет Лента.ру. Капитан "Адриатики" сообщил, что в носовую часть судна поступает вода. Волны в районе крушения достигали высоты 8-10 метров. На помощь "Адриатике" были направлены моряки израильских ВМС и вертолет.