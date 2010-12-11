Журналисты трех телеканалов заявляют о продолжении давления на СМИ

Журналисты трех телевизионных каналов заявляют о продолжении давления на СМИ и призывают власть уволить председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

Об этом говорится в обращении журналистов украинских телевизионных каналов к Президенту Украины, депутатам Верховной Рады Украины, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, депутатам Европарламента, сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі.

В обращения отмечается, что 14 декабря 2010 года в Высшем административном суде Украины будет рассматриваться дело по кассационным жалобам телекомпаний ТВі, «5 канал» и СТБ на постановление Киевского апелляционного административного суда Киева от 30 августа 2010 года, которым эти три канала и несколько других телекомпаний были лишены права вещания в эфире на ряде частот.

Они напоминают, что Киевский апелляционный административный суд принял такое решение по иску телеканалов НТН и «Ентер-фільм», которые “по утверждению председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО ему принадлежат”. Эти компании входят в группу, которую возглавляет жена В.ХОРОШКОВСКОГО Елена ХОРОШКОВСКАЯ. В.ХОРОШКОВСКИЙ является также членом Высшего совета юстиции, в полномочия которого входит назначение и увольнение судей.

Телеканалы напоминают, что в октябре 2010 года ПАСЕ приняла резолюцию № 1755, в которой, в частности, выражается обеспокоенность относительно большего количества достоверных сообщений о ненадлежащем участии Службы безопасности Украины во внутренних политических делах, в том числе давлении на журналистов. Ассамблея назвала такие действия неприемлемыми для демократического общества, и призвала органы власти реформировать Службу безопасности и ее функции в соответствии с европейскими стандартами. Ассамблея также считает, что вмешательство государственных органов, в частности, правоохранительных органов и Службы безопасности в работу журналистов и медиа-организаций является несовместимым с демократическим обществом.

В ноябре 2010 года Европарламент тоже принял резолюции относительно Украины. Европарламент категорически не согласился с тем, что два независимых телевизионных канала ТВі и «5 канал» были лишены определенной части частот на вещание. Европарламентарии призвали власть обеспечить, чтобы судебные процессы не приводили к выборочному пересмотру распределения частот на вещание, и пересмотреть какие-либо решения или назначения, которые могут приводить к конфликту интересов.

“Мы, журналисты украинских телевизионных каналов, обращаем внимание украинской власти, народных депутатов Украины, ПАСЕ и европарламентариев, лидеров европейских стран на то, что в Украине продолжается давление на независимые средства массовой информации, не расследуются преступления против журналистов”, - отмечается в заявлении.

“Мы требуем от украинской власти немедленно выполнить резолюции ПАСЕ и Европарламента. Мы требуем, до рассмотрения вопроса в суде, уволить Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который является известным медиа-магнатом и каналы которого инициировали судебный процесс по лишению частот ТВі, «5 канала» и ряда других телеканалов, с должности главы Службы безопасности Украины. Мы также требуем уволить Валерия ХОРОШКОВСКОГО из Высшего совета юстиции, прекращения давления налоговых и других государственных органов на независимые средства массовой информации”, - говорится в обращении.

Также телеканал ТВі призывает представителей украинских и международных общественных организаций, журналистов, всех небезразличных поддержать и подписать обращение журналистов украинских телевизионных каналов к Президенту Украины, депутатам Верховной Рады Украины, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, депутатам Европарламента.