Адвокат украла деньги, полученные на взятку судье

Прокуратура Кировоградской области завершила расследование по делу, возбужденному в июле 2010 года в отношении адвоката, которая подстрекала подзащитную к даче взятки судьям, а потом мошенническим путем присвоила средства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Досудебным следствием установлено, что адвокат подстрекала к даче взятки в сумме 3 тыс. долларов за положительное решение апелляционной жалобы в интересах физического лица. В дальнейшем женщина использовала деньги на собственные нужды.

Адвокату предъявлено обвинение по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины.