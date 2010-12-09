Адвокат украла деньги, полученные на взятку судье
23:29, 09 декабря 2010Общество
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Сообщает кировградская прокуратура
Прокуратура Кировоградской области завершила расследование по делу, возбужденному в июле 2010 года в отношении адвоката, которая подстрекала подзащитную к даче взятки судьям, а потом мошенническим путем присвоила средства.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Досудебным следствием установлено, что адвокат подстрекала к даче взятки в сумме 3 тыс. долларов за положительное решение апелляционной жалобы в интересах физического лица. В дальнейшем женщина использовала деньги на собственные нужды.
Адвокату предъявлено обвинение по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины.
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