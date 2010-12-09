ЕК ожидает, что зону свободной торговли с Украиной создадут в 2013 году

Европейская комиссия считает, что зона свободной торговли (ЗСТ) с Украиной может быть создана уже к 2013 году.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии, близкий к переговорам о создании ЗСТ.

«Для создания глубокой и всесторонней зоны свободной торговли нужна только ратификация Европарламента и Верховной Рады Украины. Таким образом, это соглашение сможет вступить в силу в 2013 году», - сказал представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что это – оптимистический прогноз, который может осуществиться в случае, если сторонам удастся сохранить нынешний темп переговорного процесса.

По его словам, несмотря на то, что соглашение о зоне свободной торговли является частью соглашения об ассоциации, оно сможет вступить в силу сразу после ратификации соглашения об ассоциации Европарламентом, не дожидаясь ратификации странами-членами Европейского Союза.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что европейская сторона обеспокоена ситуацией с бизнес-климатом в Украине. «Необходимо решить проблемы таможни, коррупции, защиты инвесторов», - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.

Украина и Евросоюз планируют завершить переговоры о ЗСТ до лета 2011 года.