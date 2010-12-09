Киевский патриархат заявляет о рейдерских атаках на свои приходы

На приходы Украинской православной церкви Киевского патриархата в Донецкой области начались рейдерские атаки. Об этом говорится в заявлении пресс-центра Киевского патриархата, обнародованном на официальном сайте УПЦ КП.

Как говорится в заявлении, в неофициальных разговорах духовенству Киевского Патриархата на Донбассе уже несколько месяцев различные влиятельные лица настоятельно рекомендуют «переходить в каноническую Церковь».

«Верующие и духовенство Киевского Патриархата слышат с одной стороны заверения в щедрой материальной поддержке, которую можно получить в случае перехода в юрисдикцию Московской Церкви, а с другой - заверения в том, что храмы заберут и без их согласия», - отмечается в заявлении.

Как отмечают в УПЦ КП, Киевский Патриархат уже сталкивался с подобным отношением на Донетчине в 2004 г., но сейчас, по свидетельствам очевидцев, давление стало более системным и настойчивым, при этом органы власти фактически не реагируют ни на какие жалобы по поводу таких фактов. Особое внимание в Киевском патриархате обращают на то, что среди организаторов рейдерских атак на приходы есть несколько «состоятельных бизнесменов из Донецка».

Как сообщают в Киевском патриархате, рейдерским атакам подверглись в последнее время как минимум три прихода УПЦ КП в Донецкой области. По состоянию на 8 декабря верующие одного из приходов даже вынуждены были забаррикадироваться в своем храме. «Они опасаются не только за церковь, но и за свое здоровье и даже жизнь, ведь в селе появились лица уголовной внешности, от которых в подобной ситуации можно ожидать всего, чего угодно», - отмечается в заявлении.

Киевская Патриархия с большой тревогой отмечает, что дальнейшее развитие подобных событий на Донбассе или в других областях Украины, где доминирует Московский Патриархат, может вызвать ответную реакцию в других регионах.

"Долгое время Киевский Патриархат сдерживает радикальные предложения политиков и общественности относительно украинских святынь на Западе Украины, которые находятся сейчас в руках Московского Патриархата. Но если силовые и рейдерские действия в отношении приходов Киевского Патриархата на Востоке Украины не прекратятся - как мы сможем сдержать возмущение сторонников на Западе? Кто тогда будет гарантировать спокойное существование, например, Почаевской лавры?» - отмечается в заявлении пресс-центра Киевской патриархии.

«Мы видим, что нарушение религиозного мира сейчас выгодно только одной стороне - Патриарху Кириллу и его единомышленникам, которые любой ценой хотят навязать украинцам «русский мир». Поэтому мы еще раз обращаемся к властям: используйте все данные законом возможности для того, чтобы остановить новую волну религиозного противостояния, защитите права верующих Киевского Патриархата свободно молиться в своей церкви!" - говорится в заявлении УПЦ КП.