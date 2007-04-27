Цушко завтра подпишет усиленный режим по всей стране
15:38, 27 апреля 2007Общество
1308
Киев обойдется собственными силами
Министерство внутренних дел на майские праздники усилит охрану общественного порядка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов.
«Завтра я подпишу усиленный режим по всей стране в связи с майскими праздниками», - сказал министр, добавив, что «это также связано с заявлениями определенных политических сил на проведение массовых акций”.
По словам В.ЦУШКО, усиленный режим охраны общественного порядка будет продолжаться до 9-10 мая.
В то же время министр отметил, что сейчас МВД не видит необходимости привлекать в Киев дополнительные силы из регионов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter