Погода на майские выходные

На майские выходные в Украине ожидается снижение температуры и незначительные осадки.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 28 апреля, небольшой дождь ожидается днем на севере Левобережья, в Карпатах и на Прикарпатье.

Температура ночью 4-9° тепла, на юге Крыма до 11°; днем 16-21°, в западных областях до 24°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла. На Закарпатье: без осадков; температура ночью 8-13° тепла, днем 19-24° (в горах ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла).

29-30 апреля ожидается переменная облачность. 29 апреля ночью в южной половине, днем в восточных областях, Крыму и Приазовье временами дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 5-10° тепла, днем, на юге до 20°; в северной части ночью 3-8° тепла, днем 11-16°. 30 апреля в Украине преимущественно без осадков, лишь в Приазовье и Крыму отдельные кратковременные дожди с грозами, днем в северной части небольшой дождь. Снижение температуры ночью до 1-6° тепла (на побережье морей 8-11°), кроме южной части и прикарпатских областей, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°; днем в Украине 11-16° тепла, на крайнем юге до 19°.

На Закарпатье: без существенных осадков, лишь 29 апреля местами небольшой кратковременный дождь; температура 29 апреля ночью 7-12°, днем 19-24°, 30 апреля ночью 3-8°, днем 16-21° (в горах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°).

1 мая в Украине временами небольшой дождь (на юге и востоке страны - местами), в западных областях местами с мокрым снегом; 2 мая без существенных осадков. Температура ночью 1-7° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°; днем 8-14° тепла, в южной, 2 мая и в восточной части страны 12-18°.

На Закарпатье: 1 мая временами дождь, 2 мая без существенных осадков; температура ночью 2-7° тепла (2 мая на поверхности почвы заморозки 0-4°), днем 12-17° тепла (в горах 1 мая временами дождь с мокрым снегом, 2 мая без существенных осадков; температура ночью 1 мая около 0°, 2 мая 1-6° мороза, днем 0-5° тепла).

Завтра в Киеве и области без осадков. Температура в Киеве ночью 7-9° тепла, днем около 20°; по области ночью 4-9° тепла, днем 16-21°.

29-30 апреля также существенных осадков не ожидается, лишь днем 30 апреля пройдет небольшой дождь. Температура снизится ночью 29 апреля до 3-8° тепла, 30 апреля до 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°; днем до 11-16° тепла.

1 мая в столице и области пройдет небольшой дождь, 2 мая без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, а 2 мая и местами в воздухе заморозки 0-4°; днем 8-14° тепла.