Пискун не видит оснований возобновлять расследование по делу Станик

Восстановленный в должности генерального прокурора Украины Святослав ПИСКУН считает законным отказ Генеральной прокуратуры в возбуждении уголовного дела в отношении заместителя председателя Конституционного Суда Сюзанны СТАНИК.

Об этом он заявил в интервью «5-му каналу».

«Так, как мне сегодня на коллегии доложили заместители генерального прокурора, на первый взгляд мне показалось, что закрыто оно (дело) законно», - сказал С.ПИСКУН.

Вместе с тем, генпрокурор подчеркнул, что ему пока ничего не известно о тех материалах относительно С.СТАНИК, которые еще находятся на рассмотрении в СБУ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от фракции БЮТ Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил 20 апреля на пресс-конференции, который направил Президенту Украины обращение, в котором просит поручить Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины проверить информацию относительно получения родственниками судьи КС С.СТАНИК земельных участков, недвижимости и автомобилей.

После проверки Генеральная прокуратура Украина отказала в возбуждении уголовного дела в отношении С.СТАНИК из-за отсутствия состава преступления.